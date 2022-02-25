Son Dakika
MERSİN’DE KAÇAK KRİPTO PARA ÜRETİMİNE BASKIN
Mersin’de kaçak yollarla ülkeye soktuğu elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan 1 şahıs, suçüstü yakalandı.
ASAYİŞ 25.02.2022, 09:47 25.02.2022, 11:22
Mersin’de kaçak yollarla ülkeye soktuğu elektronik cihazlarla kripto para üretimi yapan 1 şahıs, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi’nde 1 şahsın gümrük işlemlerine tabi olmadan, kaçak yollarla yurda soktuğu elektronik cihazlar ile kripto para üretimi yaptığı bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. Adreste arama yapan ekipler, piyasa değeri 3 milyon 89 bin olan gümrük kaçağı 20 adet anakart, 129 adet ekran kartı, 17 adet işlemci, 27 adet power, 149 adet riser ve 20 adet mining sistemi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
16
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Şubat 2022
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:11
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:38
|Yatsı
|19:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15