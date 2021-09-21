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MERSİN’DE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
ASAYİŞ 21.09.2021, 14:53 21.09.2021, 15:17
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesinde bulanan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 IMEI klonlama işleminden kullanılan BOX cihazı ve kabloları, 6 klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 hard disk ele geçirildi.
IMEI numaraları değiştirip kaçak telefonları piyasaya süren yabancı uyruklu M.İ.’ye işlem yapılarak, dostası Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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