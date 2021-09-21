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MERSİN’DE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 6 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

ASAYİŞ 21.09.2021, 14:53 21.09.2021, 15:17
MERSİN’DE KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesinde bulanan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 IMEI klonlama işleminden kullanılan BOX cihazı ve kabloları, 6 klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 hard disk ele geçirildi.

IMEI numaraları değiştirip kaçak telefonları piyasaya süren yabancı uyruklu M.İ.’ye işlem yapılarak, dostası Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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