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MERSİN’DE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 17 YARALI
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 04.07.2022, 16:44 04.07.2022, 18:49
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kiraz toplamaktan dönen tarım işçilerini taşıyan Ramazan Sarıçiçek yönetimindeki 63 NU 966 minibüs, ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki rampada freninin patlaması sonucu istinaf duvarına çarparak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 27 işçiden 17’si yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin ve Erdemli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, görgü tanıkları, minibüsün freninin patlaması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediler.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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