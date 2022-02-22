MERSİN’DE İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 40 YARALI
Mersin’in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Mersin’in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sipahili Mahallesi’nden aldığı işçileri Akkuyu Güç Santraline götüren Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 40 kişi, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görgü tanığı otobüs şoförü, "Sabahleyin yola mazot dökülmüştü, birden önümdeki araç kayarak yolun kenarındaki bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı. Biz de jandarmaya ve ambulansa haber verdik" dedi.
Yaralı işçilerde biri, "Sabah işe gidiyorduk. Araç birden şarampole yuvarlandı, ne olduğunu anlamadan kendimizi hastanede bulduk" diye konuştu.
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