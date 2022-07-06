MERSİN’DE HAYVAN SATICILARI DOLANDIRICILARA KARŞI BİLGİLENDİRİLİYOR

Mersin’deki hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendiriliyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, hayvan satışı yapılan yerlerde bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler satıcıları özellikle sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı uyarırken, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı. Çalışmaların bayram süresince devam edeceği bildirildi.