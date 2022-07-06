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MERSİN’DE DEAŞ ŞÜPHELİSİ 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin’deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.
ASAYİŞ 06.07.2022, 11:16 06.07.2022, 15:16
Mersin’deki operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne hem finans hem de ekipman sağlayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK raporu bulunan İ.H., A.A., Y.A. ve M.N.’nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, 1 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah sıkı güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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