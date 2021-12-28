MERSİN’DE DEAŞ OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yaklaşan yılbaşı öncesi eylem hazırlığı içerisinde bulunan 6 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine Mersin ve Adana’da belirlenen 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, 1 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verdi.