MERSİN’DE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yaklaşan yılbaşı öncesi eylem hazırlığı içerisinde bulunan 6 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine Mersin ve Adana’da belirlenen 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.