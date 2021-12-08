MERSİN’DE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Mersin’de iki grup arasında çıkan ve o sırada yoldan geçen bir şahsın yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Mersin’de iki grup arasında çıkan ve o sırada yoldan geçen bir şahsın yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, 5 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, o sırada olay yerinden geçen ve olayla ilgisi olmayan Mehmet Karakoç, tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Silahlı kavga kamerada
Bir kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine ateş ettiği anlar yer alırken, çatışma sırasında bölgede bulunan Mehmet Karakoç’un yaralandıktan sonra bir aracın arkasına saklandığı görüldü.
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8