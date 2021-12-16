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MERSİN’DE BİR ARAÇTA 350 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 350 bin adet makaron ele geçirdi.
ASAYİŞ 16.12.2021, 12:54 16.12.2021, 13:44
Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 350 bin adet makaron ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana’dan Mersin’e kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve sigaralara el koymak amacıyla Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın aracında yapılan aramalarda bin 750 paket şeklinde 350 bin adet makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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