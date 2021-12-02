MERSİN’DE BELEDİYENİN KAFESİNE ZARAR VERENLER YAKALANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir kafenin tahrip edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Meydanı yanında bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bizim Kafe isimli işyeri bahçesinde bulunan masa, sandalye ve çiçek saksına zarar verilmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi sonucunda olayı yapanların işyerinden ve kurumdan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunan B.C.E. ile kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan C.B.G. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ’kamu malına zarar verme’ suçundan adli işlem başlatıldı.