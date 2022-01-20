MERSİN’DE ARANIRKEN YAKALANAN 94 KİŞİDEN 31’İ TUTUKLANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde yıl başından bugüne kadar yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bugüne kadar yaptığı uygulamalarda 6 bin 460 aracı kontrol ederken, 24 bin 13 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Eksiği bulunan 794 araç sürücüsüne 637 bin 615 lira para cezası kesilirken, 38 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 71 fişek, 21 gümrük kaçağı telefon, tarihi eser niteliği taşıyan 13 sikke,10 çalıntı motosiklet, 14 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet, 11 kesici alet, 133,3 gram uyuşturucu madde, 151 uyuşturucu hap, 10 bin dolu makaron geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 94 kişi de yakalanırken, bu şahıslardan 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.