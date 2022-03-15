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MERSİN’DE ARANAN 23 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
ASAYİŞ 15.03.2022, 10:02
Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 295 personelin katılımı ile çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. 4 bin 417 şahsın kontrol edildiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 8’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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