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MERSİN’DE 7 BİN LİRA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Mersin polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira sahte para ele geçirdi.
ASAYİŞ 25.02.2022, 11:27 25.02.2022, 11:43
Mersin polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira sahte para ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mesudiye Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden birçok suç kaydı bulunan S.A., G.D. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda farklı marka ve kalibrelerde 4 ayrı ruhsatsız tabanca ile 2 adet 200, 23 adet 100 ve 86 adet 50’lik banknotlar halinde toplamda 7 bin lira sahte para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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