MERSİN’DE 550 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’de 2 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, yağ ve solvent karışımından elde edildiği belirlenen 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçaklığına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesindeki iki iş yerinde, yağ ve solvent karışımından kaçak akaryakıt üretimi yapılarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda, yağ ve solvent karışımından elde edillerek satışa hazır hale getirilen 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.