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MERSİN’DE 47 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan çalışmalarda 47 şişe satışa hazır el yapımı sahte içki ele geçirildi.
ASAYİŞ 17.12.2021, 11:18 17.12.2021, 11:43
Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan çalışmalarda 47 şişe satışa hazır el yapımı sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Say ve Taşucu mahallerinde sahte içkiye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 47 şişe satışa hazır el yapımı sahte içki ile 1 define arama dedektörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S. ile Ö.K.’ye adli işlem yapıldı.
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