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MERSİN’DE 450 ADET SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
ASAYİŞ 10.12.2021, 11:04 10.12.2021, 11:39
Mersin’de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Baltalı Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, otomobilinde yaptığı aramalarda 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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