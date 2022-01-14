MERSİN’DE 4 MİLYON 610 BİN ADET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.P. ve M.P adlı şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.