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MERSİN’DE 4 MİLYON 610 BİN ADET GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
ASAYİŞ 14.01.2022, 10:22 14.01.2022, 11:17
Mersin’in Silifke ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 milyon 610 bin adet bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.P. ve M.P adlı şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
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