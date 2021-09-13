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MERSİN’DE 37 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’de bir eve düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 37 parça tarihi eser ele geçirildi.

ASAYİŞ 13.09.2021, 09:55 13.09.2021, 10:12
MERSİN’DE 37 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Mersin’de bir eve düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 37 parça tarihi eser ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Silifke ilçesi Kızılgeçit Mahallesi’nde bir evde tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptığı aramada Bizans dönemine ait 1 adet bronz zil, 2 yüzük, 4 kemer tokası, 6 sikke ve çeşitli objeler olmak üzere 37 parça tarihi eser ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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