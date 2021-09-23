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MERSİN’DE 336 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 336 litre sahte içki ele geçirildi.
ASAYİŞ 23.09.2021, 09:36 23.09.2021, 09:52
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi’nde alkollü içki üretimi yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 36 litresi şişelenmiş, 300 litresi ise damıtıma hazır halde toplam 336 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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