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MERSİN’DE 3 MİLYON 210 BİN ADET BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde polisler, bir tırda yaptığı aramada 3 milyon 210 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
ASAYİŞ 01.11.2021, 10:30 01.11.2021, 10:42
Mersin’in Silifke ilçesinde polisler, bir tırda yaptığı aramada 3 milyon 210 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bandrolsüz gümrük kaçağı makaron taşıdığı tespit edilen bir tırı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada 3 milyon 210 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli B.B. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
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