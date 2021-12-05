Son Dakika
MERSİN’DE 19 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Mersin’de 19 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşı tarafından evinin damında bıçaklanarak öldürüldü.
ASAYİŞ 05.12.2021, 14:51 05.12.2021, 19:03
Mersin’de 19 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşı tarafından evinin damında bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 19 yaşındaki Yusuf Gursul isimli genç, çıkan tartışma sırasında evlerinin damında arkadaşı Mustafa E. (20) tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun birçok yerinden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüpheli kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
14
açık
Namaz Vakti 05 Aralık 2021
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|15
|26
|4. Başakşehir
|15
|25
|5. Fenerbahçe
|14
|24
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|14
|18
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|14
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|13
|17
|14. Manisa FK
|15
|17
|15. Denizlispor
|13
|15
|16. Bursaspor
|13
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|14
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Brentford
|15
|17
|12. Crystal Palace
|15
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Leeds United
|15
|16
|15. Southampton
|15
|16
|16. Everton
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|16
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7