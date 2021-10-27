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MERSİN’DE 136 PAKET BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde, 130 gramlık 136 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
ASAYİŞ 27.10.2021, 10:55 27.10.2021, 11:31
Mersin’in Silifke ilçesinde, 130 gramlık 136 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atakent Mahallesinde faaliyet gösteren C.S. isimli şahsın iş yerinde ve ikametinde yaptığı aramada 130 gramlık bandrolsüz 136 paket nargile tütünü ele geçirdi.
Tütünlere el konulurken, gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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