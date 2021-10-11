Flaş HaberEĞİTİM-İŞ MERSİN'DE YAKUP TEKİN DÖNEMİ
Son Dakika
MERSİN’DE 100 BİN ADET KAÇAK MAKARON VE 6 BİN ADET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’in Silifke ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir depoda binlerce kaçak makaron ve sigara ele geçirildi.
ASAYİŞ 11.10.2021, 15:23 11.10.2021, 16:47
Mersin’in Silifke ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir depoda binlerce kaçak makaron ve sigara ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, çalışmalar kapsamında bir depoda arama yaptı. Yapılan aramada, 100 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron ile 6 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.P., yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile serbest bırakıldı.
19°
açık
Namaz Vakti 11 Ekim 2021
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Günlük GazetelerTümü