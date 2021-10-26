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MERSİN’DE 10 BİN 300 LİRA SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Mersin’de durumundan şüphelenilerek arama yapılan 2 şahsın üzerinden 10 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.
ASAYİŞ 26.10.2021, 10:56 26.10.2021, 12:31
Mersin’de durumundan şüphelenilerek arama yapılan 2 şahsın üzerinden 10 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, Esirgeme Kavşağı üzerinde durumundan şüphelenilen iki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 103 adet 100 TL olmak üzere toplamda 10 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.
Ayrıca şahısların üzerlerindeki suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 605 TL ve 200 Amerikan Doları paraya el konulurken, şüphelilerden bir adli kontrol, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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