Flaş HaberMERSİN’DE 1 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
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MERSİN’DE 1 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Mersin’in Erdemli ilçesinde 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.
ASAYİŞ 25.01.2022, 11:35 25.01.2022, 13:12
Mersin’in Erdemli ilçesinde 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.
Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Y.S. ile 25 yaşındaki M.S.arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli tüfekle M.S’yi kafasından vurdu. Ağır yaralanan M.S. ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin hastanede yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaralı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis cinayet sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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