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MERSİN POLİSİ SUDA BOĞULMALARA KARŞI BİLİNÇLENDİRİYOR
Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.
ASAYİŞ 01.08.2022, 09:45
Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanları Şube Müdürlüğü personeli, yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme aktivitelerinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Mezitli ilçesinde vatandaşlara gereken tedbirler konusunda bilinçlendirmeler yapılarak, buradaki vatandaşlara broşürler dağıtıldı.
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