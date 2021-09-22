Son Dakika
MERSİN MERKEZLİ İKİ İLDE TORBACI OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Mersin polisinin iki ilde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 22.09.2021, 14:06 22.09.2021, 14:53
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı mahallelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin merkezli olarak Erdemli ilçesi ve Şırnak’ta özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’üne ev hapsi verildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
32°
açık
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|6
|14
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Valencia
|5
|10
|4. Rayo Vallecano
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|6
|9
|7. Sevilla
|4
|8
|8. Barcelona
|4
|8
|9. Osasuna
|5
|8
|10. Mallorca
|5
|8
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|6
|4
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Espanyol
|5
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü