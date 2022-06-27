MERSİN MERKEZLİ 3 İLDE HIRSIZLIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 7 KİŞİ YAKALANDI

Mersin merkezli 3 ilde organize hırsızlık şebekesine yönelik yapılan operasyonda kendilerini seyyar satıcı süsü vererek gruplar halinde bağ ve bahçelerden tarım aletleri çalan ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Mersin, Niğde ve Kahraman’da kendilerine seyyar satıcı süsü vererek, gruplar halinde bağ ve bahçelerden tarım aletleri çalan ve evlerden hırsızlık yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şebekeyi çökertmek için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 3 aylık çalışma sonucunda 7 kişiyi belirledi. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, 16 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.