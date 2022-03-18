MERSİN MERKEZLİ 2 İLDE PKK OPERASYONU 6 GÖZALTI

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 10 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına Suriye’de faaliyet gösterdikten sonra Mersin’e gelerek sivil yaşantılarını sürdüren bazı şüphelilerin, silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibatlı oldukları belirlendi.

Devam eden soruşturma kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ve destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9’u Mersin’de, biri Diyarbakır’da olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin desteği ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Y.Ş., E.Ç.K., A.A., F.J., B.A., İ.E. adlı 6 şüpheli gözaltına alınırken, K.B., S.F., H.İ. ve A.N. isimli 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı bildirildi.