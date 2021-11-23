MERSİN LİMANINDA 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sırasında, Ekvator’dan gemiyle Mersin Limanına getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek ’x-ray’ taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeği ’Mila’nın da dahil edildiği aramada konteynerın soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 paket içinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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