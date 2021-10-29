MERSİN JANDARMASI 9 AYDA10 BİN SUÇLUYU YAKALADI

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılının ilk 9 ayında çeşitli suçlardan aranan 10 bin 237 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 9 ayında 5 bin 262’si motosikletli asayiş timleri olmak üzere 82 bin 972 devriye faaliyeti icra edilirken, bu faaliyetler neticesinde hırsızlık olayları yüzde 25 azaldı. Bu devriyelerde GBT sorguları da yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 bin 237 kişiyi yakalayarak, adalete teslim etti.

Hırsızların korkulu rüyası olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda da 475 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, fotokapanlar sayesinde de 34 faili meçhul olay çözüldü.

Kadınların mağduriyetlerinin giderilmesi ve aile içi şiddetin önüne geçilmesi amacıyla bin 689 şahsı bilgilendiren ekipler, 324 KADES ihbarına da anında müdahale ederek, zor durumda olan kadınlara yardım elini uzattı.

Sokak hayvanlarını da yalnız bırakmayan jandarma, 16 olaya müdahale ederek, hayvanlara dost elini verdi.

PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütü üyelerine yönelik de operasyonlar yapan ekipler, 128 şüpheliyi yakaladı.

Zehir tacirlerine darbe vuruldu

Özellikle gençleri hedef alan zehir tacirlerine de nefes aldırmayan ekipler, 969 kişiyi gözaltına alırken, bu şahısların adreslerinde yapılan aramada 78 kilo esrar, 50 gram eroin, 27 kilo bonzai, 3 bin 300 litre kaçak alkol, 5 kilo metamfetamin, 9 bin sentetik hap, 4 bin 563 paket kaçak sigara ve 17 bin 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Siber sanal dolandırıcıları da takip eden ekipler, yasadışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanarak 9 nitelikli dolandırıcılık olayını çözerken, olaylara karışan 135 kişiyi gözaltına aldı.

Yılın ilk 9 ayında 1 milyon 51 bin 575 aracı kontrol eden trafik timleri ise aranan 876 kişi ile 340 aracı yakalarken, 994 şoförün sürücü belgeleri geri aldı. Yapılan uygulamalar sayesinde trafik kazaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı.