MERSİN EMNYETİNDEN TORBACI OPERASYONU : 4 GÖZALTI

Mersin polisi, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda merkez Akdeniz ilçesinde 5 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.Y., M.A., E.K. ve R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 paket halinde 59 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 7 adet tabanca fişeği ile 1 adet kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.