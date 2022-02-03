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MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KADES BİLGİLENDİRMESİ
Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
ASAYİŞ 03.02.2022, 09:56 03.02.2022, 12:09
Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bin 600 kişiye ulaşan ekipler, bin 47 broşür dağıtırken, 233 kadının telefonuna KADES programını indirdi.
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