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MERSİN'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
ASAYİŞ 19.10.2021, 13:29
Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e geldikleri yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğerleri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
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