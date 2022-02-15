MERSİN'DEKİ GAZETE BÜROSUNA SALDIRANLAR TESPİT EDİLDİ
İki gün üst üste saldırıya uğrayan gazeteye yönelik bugün gerçekleştiren saldırıyla ilgili 18 kişinin isminin tespit edildiği öğrenildi.
Mersin'de Haberci Gazetesi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili 18 kişinin isminin tespit edildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Haberci Gazetesi'ne yönelik gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırıyla ilgili çalışma başlatan emniyet müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları ileri sürülen gruptan 18'nin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası da tespit edilirken, İ.K., B.K., A.S., A.Ç., O.İ., M.B., U.K., C.A., H.İ., C.T., A.B., B.K.Ç., E. I., İ.Ü., A.E., F.İ., M.Ü ve S.K. isimli zanlıların, 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Mersin Haberci Gazetesinin bulunduğu sokağa gelen onlarca kişi, gazete çalışanlarına yönelik boyalı ve yumurtalı saldırıda bulunmuş, ardından tehditler savurarak olay yerinden ayrılmıştı.
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