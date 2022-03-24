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MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
ASAYİŞ 24.03.2022, 11:48
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü çerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şahıslara yönelik olarak iltisaklı kurumlarla kurulan koordine neticesinde, 11’i il merkezinde, 2’si Anamur ve 1’i Tarsus ilçesinde olmak üzere 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda A.A, M.Y, M.O, A.B, İ.Y.H, M.O, A.M, B.S, M.E, A.F, A.S, N.A.T ve İ.A. gözaltına alınırken, M.M adlı şüphelinin firari olarak arandığı bildirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere el konulduğu, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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