MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 18 GÖZALTI
Mersin'de yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mersin'de bazı kişilerin yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda M.B., İ.E., V.Ö., T.B., S.T., L.K., H.A., E.A., S.A., M.C.A., G.M., E.Y., M.K., B.B., E.D., A.B.B., Ş.G. ve H.Ç. adlı 18 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili aranan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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