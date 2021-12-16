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MERSİN'DE YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Mersin’in Mut ilçesinde yalnız yaşan bir kişi evinde ölü bulundu.
ASAYİŞ 16.12.2021, 13:48
Mersin’in Mut ilçesinde yalnız yaşan bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yatırtaş Mahallesi'nde ikamet eden Sadi Eğilmez'den haber alınamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri, evine girdi. Ev içerisinde yatar halde bulunan Sadi Eğilmez hayatını kaybettiği belirlendi.
Mut Devlet Hastanesine kaldırılan ceset savcılık tarafından incelendikten sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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