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MERSİN'DE UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLÜMLER YÜZDE 26 AZALDI

Türkiye’de uyuşturucu kaynaklı ölümlerin, geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 26’lık azalışla 72 olduğu bildirildi.

ASAYİŞ 16.09.2021, 10:42 16.09.2021, 19:41
MERSİN'DE UYUŞTURUCU KAYNAKLI ÖLÜMLER YÜZDE 26 AZALDI

Türkiye’de uyuşturucu kaynaklı ölümlerin, geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 26’lık azalışla 72 olduğu bildirildi.

Mersin Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar ile ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı. Paylaşılan adli tıp verilerine göre, 2017’de uyuşturucu kaynaklı 941 kişi hayatını kaybederken, bu konuda atılan adımlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 2018’den itibaren düşüşe geçti.

Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018’de 657 olurken, bu sayı 2019’da 342’ye, geçen yıl ise 314’e geriledi. Verilere göre, uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki düşüş, bu yıl da devam etti. Madde kullanımına bağlı ölüm sayısı, bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık azalışla 72 oldu. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde geçen yıl 8 aylık dönemde, 97 kişi hayatını kaybetmişti.

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