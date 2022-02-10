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MERSİN'DE UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde aracında çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
ASAYİŞ 10.02.2022, 09:34 10.02.2022, 11:43
Mersin’in Tarsus ilçesinde aracında çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarman Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınan şüpheliyi takibe alan ekipler, zanlıyı kullandığı araçla birlikte durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 15 gram esrar, 6 adet uyuşturucu hap, bir tabanca, bir bıçak ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin150 TL para ele geçirilirken, şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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