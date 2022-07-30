MERSİN'DE TRAFİK KAZASI : 2 YARALI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Yeni Mahalle Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Maya P..’nin kullandığı 34 FH 9877 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Maya P. ile yolcu olarak bulunan Deniz S yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.