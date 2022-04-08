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MERSİN'DE TRAFİK KAZASI : 1 ÖLÜ
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
ASAYİŞ 08.04.2022, 20:15 08.04.2022, 21:28
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Eskişehir Mahallesi TEM Otoyolu Pozantı - Tarsus istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nuh Kalender’in (67) kullandığı 16 F 0073 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan bariyerlere, sonra refüjlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Nuh Kalender olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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