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MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.
ASAYİŞ 07.10.2021, 11:09
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 1 kişiyi takibe aldı. Bir süre takibi sürdüren ekipler, silahlı terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahsı yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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