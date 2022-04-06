MERSİN'DE SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ
Mersin'in Anamur ilçesinde birçok kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur Cezaevi lojmanlarında meydana gelen av tüfeği ile araç ve ikamet kurşunlanması, Anamur Belediye başkan yardımcısının aracının kurşunlanması ve Anamur Ceza İnfaz Kurumunda görevli memurun silahla yaralanması olayıyla ilgili ekipler çalışma başlattı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anamur Jandarma Komutanlığı ile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R., H.D., A.A. gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 dolu fişek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.G.Y., T.A., Ç.Y., V.Y., İ.R., H.D. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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