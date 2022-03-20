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MERSİN'DE SİLAHLI KAVGA : 1 ÖLÜ
Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 genç tabanca ile vurularak öldürüldü.
ASAYİŞ 20.03.2022, 11:27 20.03.2022, 11:37
Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 genç tabanca ile vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane önünde karşılaşan M.B. ve Atakan Yağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce M.B., üzerinde taşıdığı tabanca ile Atakan Yağ’a ateş etti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Yağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından kaçan M.B.’nin yakalanması çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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