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MERSİN'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Mersin'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 15.03.2022, 21:00
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerindeki bir banka şubesinden para çeken eski Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ü., bankadan çıktığı sırada dışarda bekleyen 4 kişiyle tartıştı. Tartışma sonrası çıkan kavgada darp edilen Çağrı Ü., üzerinde taşıdığı tabanca ile şahıslara ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Emrullah K., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybederken, darp sonucu yaralanan Çağrı Ü. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan ve Adana'dan geldikleri öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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