MERSİN'DE SAHTE İÇKİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR !

Mersin’in Mut ilçesinde sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinde kendi yaptıkları içkiyi içen Necati Y., Mustafa S. ve Hüseyin İ. kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Her üçü de durumlarının kötü olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Necati Y. hayatını kaybederken, Mustafa S. entübe oldu, Hüseyin İ. ise taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.