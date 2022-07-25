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MERSİN'DE ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
ASAYİŞ 25.07.2022, 11:15
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Topaşır mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye karadan ulaşımın zor olmasından dolayı ekipler zorluk çekiyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale devam ederken, karadan da ekipler yangına ulaşmaya çalışıyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA
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