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MERSİN'DE OLAYLAR ARTIK 'KIRAÇ' İLE ÇÖZÜLECEK

Mersin'de polislerin her türlü olayda görev yapabileceği ve hızlı sonuç alabilecekleri mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen 'Kıraç' hizmete girdi.

ASAYİŞ 07.04.2022, 13:54
MERSİN'DE OLAYLAR ARTIK 'KIRAÇ' İLE ÇÖZÜLECEK

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç'ın, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğündeki törende, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'da Kıraç'ı inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet senaryosu gereği delil araştırması yapıp, elde ettikleri bulgulardan faili tespit etmek için mobil kriminal laboratuvarını kullandı.

"Her anlamda gelişiyoruz"
Araç ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, bugün yüzde 100 yerli olarak üretilen Kıraç aracının teslimini aldıklarını söyledi. Bu aracın çok donanımlı olduğunu kaydeden Aslan, "En özet anlamda mobil olay yeri inceleme şubesi diyebiliriz. Çok fonksiyonlu, yüzde 100 yerli ve milli, 4x4 aracımız. İçinden hiç inmeden de çevresindeki olayları inceleyebileceğimiz, araştırabileceğimiz çok fonksiyonlu bir aracımız. Bu tip savunma sanayimizin geliştirdiği araçlarımızla gücümüze güç katıyoruz. Zaten kudretli bir emniyet, jandarma, silahlı kuvvetlerimiz, devletimiz var. Her anlamda da gelişiyoruz. Bu aracı da buradaki güvenlik hizmetlerinde kullanacağız. İçinde parmak izi dahil alınıp, anında kendi veri tabanımızda karşılaştırıp suç ve suçluyu önleme çalışmalarına katkı sunulacak. Hayır ve ve uğurlu olsun" dedi.

"İnanılmaz bir hız getiriyor"
Artık savunma sanayinin birçok alanında gelişildiğini vurgulayan Aslan, "Sadece bu araç değil yaptığımız diğer yazılımlar, sistemlerle birçok suçluyu artık çok hızlı ve kolay bir şekilde yakalıyoruz. Çok ciddi şekilde yazılım, donanım ve tesisat anlamında gelişmiş bir emniyet, jandarma ve silahlı kuvvetlerimiz var. Buda doğal olarak ortaya şu sonucu çıkarıyor. Düşünün aracın içinden parmak izini anında karşılaştırıp, suç ve suçluyu bulabiliyorsunuz. Buda inanılmaz bir hız getiriyor. Hızlı olduğunuz zamanda öne geçmiş oluyorsunuz. Öne geçtiğiniz zamanda başarılı olmuş oluyorsunuz. Burada her anlamda top yekun bir gelişmişlik söz konusu" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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